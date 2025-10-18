Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни, написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.

От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното тол управление.

"Както се казва - "авантата" за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм, защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението", посочи Нанков.

"Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването ѝ от претоварени тирове я деформира - всички сме виждали "коловозите" в асфалта", пише още Николай Нанков.

На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление.

Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш.

Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.

