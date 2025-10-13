dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
17 Разкъсана облачност 15°
18 Разкъсана облачност 14°
19 Разкъсана облачност 13°
20 Облачно 12°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Намериха в столичен апартамент двама непълнолетни и 36-годишен мъж, обявени за издирване

Двамата непълнолетни са момче на 15 г. и 17-годишно момиче

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:39 ч. 13.10.2025 г.

Двама непълнолетни и възрастен мъж, обявени за издирване, са открити в апартамент в София, съобщава БТА, позовавайки се на МВР.

До установяването им се стига след съвместни действия на служители от секторите „Детска престъпност“ и „Издирване“ на Главна дирекция „Национална полиция“, както и на Областната дирекция (ОД) на МВР-Пловдив и столичната полиция.

36-годишният мъж е издирван във връзка с досъдебно производство. Двамата непълнолетни - момче на 15 години, обявено за издирване с мярка „задържане“, и 17-годишно момиче, което е било обявено за издирване като безследно изчезнало, са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Намериха мъртъв обявения за издирване Тихомир Бенков

Припомняме, че при друг случай от преди дни служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са задържали мъж, обявен за издирване в шенгенската информационна система, в изпълнение на Европейска заповед за арест, по искане на властите в Германия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42

Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42
Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна

Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна
Напрежение в Огняново: Граждански арест и последвал обиск срещу търговията с вот (СНИМКИ)

Напрежение в Огняново: Граждански арест и последвал обиск срещу търговията с вот (СНИМКИ)
Израел ще унищожи всички останали подземни тунели в ивицата Газа след освобождаването на заложниците

Израел ще унищожи всички останали подземни тунели в ивицата Газа след освобождаването на заложниците
Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден

Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден
Тази сутрин
Снимка: Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Снимка: Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Снимка: Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Лице в лице
Снимка: Крум Зарков и Димо Гяуров са гости в "Лице в лице"
Крум Зарков и Димо Гяуров са гости в "Лице в лице"
Снимка: Филип Буков за успеха на младите спортисти
Филип Буков за успеха на младите спортисти
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука