Обявеният за издирване Тихомир Митков Бенков от Шумен е намерен починал край село Иваново, община Върбица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Тялото на мъжа е било открито вчера в ранния следобед. Данни за насилствена смърт не са установени при извършения първоначален оглед.
Полицията в Шумен издирваше 62-годишния Тихомир Митков Бенков по молба на близките му от 6 октомври.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK