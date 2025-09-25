Убийство на мъж от монтанско село разследват криминалисти от Лом и от дирекция „Национална полиция“.

Тялото на жертвата е открито вчера в района на гробищния парк на село Дългоделци.

Извършителят на престъплението към момента не е установен.

Събраните до момента данни сочат, че убитият е бил наркозависим.

„По главата има установена тежка черепно-мозъчна травма, очевидно това е причината за настъпването на смъртта. Касае се за местен жител на село Дългоделци, млад човек. Някъде възрастта му е от порядъка на около 40 години“, обясни Олег Димитров, окръжен прокурор в Монтана.

Разследването по случай продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Монтана.

