Най-рано след три дни ще стане ясно, дали Върховният административен съд ще има нов временен административен ръководител.
Това реши на днешното си заседание съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В момента длъжността се заема от Георги Чолаков.
До ноември миналата година той беше председател на съда, а след като мандатът му изтече, остана на поста като изпълняващ функциите.
Междувременно обаче бяха приети промени в закона, според които едно и също лице не може да е изпълняващ функциите повече от шест месеца.
Кадровиците от съдийската квота първо ще попитат най-старши съдията Мариника Чернева, която е заместник-председател.
При отказ от нейна страна ще бъде попитан следващия по старшинство.
