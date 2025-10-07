Най-рано след три дни ще стане ясно, дали Върховният административен съд ще има нов временен административен ръководител.

Това реши на днешното си заседание съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В момента длъжността се заема от Георги Чолаков.

До ноември миналата година той беше председател на съда, а след като мандатът му изтече, остана на поста като изпълняващ функциите.

Междувременно обаче бяха приети промени в закона, според които едно и също лице не може да е изпълняващ функциите повече от шест месеца.

Кадровиците от съдийската квота първо ще попитат най-старши съдията Мариника Чернева, която е заместник-председател.

При отказ от нейна страна ще бъде попитан следващия по старшинство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK