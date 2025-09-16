dalivali.bg
Разискванията по петия вот на недоверие срещу кабинета са утре

Какви са нагласите преди дебатите

Добромир Иванов

Публикувано в  19:11 ч. 16.09.2025 г.

Властта утре се изправя пред петия вот на недоверие. Утре са дебатите по искането за сваляне на кабинета заради провал в сектор "Правосъдие и вътрешен ред", внесено от "Продължаваме промяната"-"Демократична България".

Подкрепа с подписите си дадоха АПС и МЕЧ.

Различното при този вот е, че се очаква цялата парламентарна опозиция да го подкрепи. Предишните четири пъти винаги имаше формация от опозицията, която не участваше в гласуването. 

Румен Радев: Не ми се занимава с предварително обречени вотове на недоверие

„Завладени са ключови органи на държавата, пълен провал в политиката в МВР и въобще в сектор "Правосъдие“, коментира Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“.

„Ние трябва да направим максимума да спрем тази пълзяща диктатура, защото рисковете стават все по-големи“, каза Мартин Димитров, „Да, България“.

„Правителството се провали абсолютно навсякъде, няма нещо, което правителството да е постигнало“, коментира Цончо Ганев, „Възраждане“.

Математиката показва, че цялата опозиция има общо 105 гласа при необходими 121, за да падне кабинетът.

„Вотовете на недоверие са ежедневие в това Народно събрание, този инструмент за критика към правителството се изтърка“, каза Делян Добрев, ГЕРБ-СДС.

„Отново виждаме едни мотиви за вот на недоверие, които в голяма степен са наследени от предходни правителства“, каза Атанас Атанасов, БСП.

В позиция от ДПС "Ново начало" заявяват, че ще продължат да подкрепят правителството.

Силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората

Премиерът Росен Желязков от своя страна заяви, че кабинетът чува критиките. Желязков присъства на откриването на новата учебна година в УНСС.

„Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм, а политическият прагматизъм означава само едно – политическа стабилност“, каза министър-председателят Росен Желязков.

Очаква се гласуването на вота на недоверие да бъде в четвъртък.

