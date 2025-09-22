dalivali.bg
Над 5000 столичани искат ул. "Цар Шишман" да бъде забранена за коли

Целта е през лятото догодина предложението да стане факт, казват инициаторите

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  19:40 ч. 22.09.2025 г.

Над 5000 столичани застават с подписите си зад идеята улица "Цар Шишман" да бъде забранена за автомобили.

Зона само за пешеходци в една от най-емблематичните улици в центъра на София искат хилядите, включили се в подписката.

Протест в София срещу превръщането на ул. „Цар Иван Шишман“ в пешеходна зона

Ако предложението се приеме, ситуация като тази кола да мине по „Шишман“ ще бъде абсолютно забранена.

Целта е през лятото догодина предложението да стане факт, казват инициаторите.

„Целта е да се осъществи непрекъсната пешеходна свързаност между вече пешеходните "Графи Игнатиев", Витошка с историческия център на София и най-големите туристически забележителности“, каза общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев.

Не всички в района обаче са съгласни – най-вече търговците.  

Цялостна реформа в паркирането ще намали броя на автомобилите и ще освободи места за хората в района, заявяват вносителите на идеята.

И още - по тротоарите няма да има маси на заведенията, а повече униформени трябва да следят за шума.

Ако стане пешеходна, улицата ще бъде и по-безопасна за учениците в двете училища на "Цар Шишман", казват още от „Спаси София“.

