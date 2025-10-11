Над 40 сгради символично светят в зелено за Деня на донорството

Отбелязваме Европейския ден на донорството.
В този час над 40 сгради в страната са осветени символично в зелено - цветът на трансплантацията и донорството.
Целта на инициативата е да се насочи вниманието на обществото към това, че донорството спасява.
Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, чрез донорство може да спаси до 8 човешки живота и да подобри състоянието на още до 100 души, припомнят от агенция 'Медицински надзор".
