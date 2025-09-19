Над 135 000 лева са събрани до момента по дарителската кампания за възстановяване на Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“.

Това съобщават от Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ в София, инициатор на кампанията, която започна в координация с ръководството на училището, непосредствено след опустошителния пожар на 4 април.

Допълнително, по сметката на училището са постъпили още 75 000 лв. под формата на парични дарения, както и дарено оборудване и техника, предназначени за възстановяване на учебния процес.

Пламъците унищожиха покрива на сградата, няколко учебни кабинета, специализирана техника, обзавеждане и ценни художествени творби. За учениците и преподавателите гимназията не е просто сграда - тя е място, където традицията и талантът се срещат.

Сред дарителите са както физически лица, така и детски градини, училища, висши учебни заведения, предприятия, фирми, неправителствени организации, фондации, държавни институции, както и сънародници от чужбина.

Подкрепата е изразена чрез дарения на стойност от 10 до 10 000 лева, чрез споделяне на информация и чрез лични и институционални инициативи.

„Благодарни сме на всеки - независимо от сумата. Дарителите показаха, че училище като Тревненската школа има стойност за цялото общество. Получихме подкрепа и от наши сънародници от чужбина - това е безценен жест на солидарност, човечност и отговорност! За съжаление, точно тези качества често липсват там, където би трябвало да са най-силни - в институциите и сред онези, които вземат решенията. Когато държавата бездейства или се бави, обществото реагира. И това е достойно, но и тревожно. Не е нормално хората да поемат ролята на институциите, за да спасяват училища, библиотеки, културни и социални центрове. Затова освен благодарност, този жест е и знак - че обществото не е безучастно, но очаква много повече от тези, които сме избрали да носят отговорност“, споделя Орлин Денков, председател на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“.

От читалището подчертават, че всички събрани средства ще бъдат предоставени на гимназията и отчетени публично чрез сайта и социалните канали на организацията.

Щетите от пожара надхвърлят 2 милиона лева, съобщават от училището. Кампанията остава активна, докато гимназията бъде напълно възстановена.

„Тревненската школа не е просто учебно заведение. Тя е пространство, където учениците израстват чрез изкуството и занаята. Загубите от пожара са сериозни, но подкрепата, която получаваме, ни дава надежда, че ще успеем да върнем живота в училището“, каза Орфей Миндов, директор на Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“.

Дарения могат да бъдат направени по няколко начина:

• чрез SMS с текст DMS TRYAVNA на номер 17 777 (на стойност 2 лв. за всички мобилни оператори);

• чрез банков превод към:

Народно читалище „Иван Вазов – 2014“

IBAN: BG15FINV91501216532631

Основание: Дарение за НГПИ – Трявна;

• или чрез PayPal: https://www.paypal.me/IvanVasov2014

"Благодарим от сърце, че заедно създаваме възможност младите творци на България да продължат своето образование в вдъхновяваща и сигурна среда. Кампанията продължава. Надеждата също", посочват организаторите