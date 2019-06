Въпреки обещанията, че ново строителство в Борисовата градина няма да има, проектът за Подробен устройствен план на столичния парк съдържа поне 10 000 кв.м разгъната застроена площ в нови сгради. За това предупреди в ефира на bTV Radio общинският съветник от ДСБ Марта Георгиева.

Тя даде пример с музея „Зелената памет на София” между „Драган Цанков” и Розариума – масивна сграда, която може да е до три етажа: „Дайте да отсечем гората, за да сложим зеленината в музей, да я гледат хората на картинка”.

Чуйте цялото интервю тук:

Your browser does not support the audio element.

Така със странната формулировка „възстановяване на изчезнали архитектурни обеми” ще се появят три двуетажни сгради зад Маймунарника – в резерватната част на парка. Конната база и игрищата на „Спортна София” пък ще бъдат преместени на друго място в парка.

„Целта на разработване на плана беше да се върне паркът за обществено ползване. Новите обекти, които се предлагат, са за ограничено ползване”, коментира Георгиева. Тя отбеляза и че поляната над Езерото с лилиите ще бъде разсечена от нова алея към Братската могила. Освен това ще се строят паркинги, като в част от случаите ще е и за сметка на зелени площи.

Утре в 17:30 ч. в УАСГ е общественото представяне на проекта, а до 19 юни се събират становища на гражданите. На 26 юни е заключителната дискусия по проекта, който после влиза в комисиите на СОС. Заседанията им също са публични и гражданите могат да присъстват, посочи Марта Георгиева.