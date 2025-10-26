В неделя, 26 октомври, над цялата страна ще е облачно. На много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици.

До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините и временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София – около 14 градуса.

В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в местата над 1800-2000 метра надморска височина – от сняг.

Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – около 6 градуса.

Над Черноморието ще има значителна облачност. На отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

