dalivali.bg
София
сега Облачно
09 Облачно
10 Облачно
11 Облачно 10°
12 Облачно 12°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Проф. Рачев: В неделя срещу понеделник ще започне гирлянда от средиземноморски циклони

В неделя сменяме времето, припомни климатологът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:48 ч. 21.10.2025 г.

„Не се знае колко дълго ще се задържи затоплянето – може би поне до понеделник, вторник. Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Този месец може да бъде култов по отношение на количеството валежи“.

Това показва прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев.

„В петък идва студен фронт по обедно време – между 12.15-12.30 ч. ще мине през София. Ще донесе студен въздух и ще понижи температурата. Много дълбок атлантически циклон, който ще формира опасно ветровито време в Централна и Северна Европа“.

По думите му черноморската вода е вече 18-19 градуса, на места 17. В редица градове, които са близо до реките има мъгла. 

Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето

„Понеже са циклони, те си имат специфичен нрав – едните минават южно от България, други през страната, движението определя и валежите в страната“, посочи още проф. Рачев.

„Продължителността на деня е едва 10,5 часа. В неделя сменяме времето, ще спим повече“, припомни климатологът.

Цялата прогноза гледайте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След смъртта на дете, намушкано в мол: Има задържан

След смъртта на дете, намушкано в мол: Има задържан
Намушканото 15-годишно момче в мол в София: Прободено е с джобен нож в сърцето

Намушканото 15-годишно момче в мол в София: Прободено е с джобен нож в сърцето
Ако бъде поискан - България ще даде въздушен коридор на Путин, за да стигне до Будапеща

Ако бъде поискан - България ще даде въздушен коридор на Путин, за да стигне до Будапеща
Срив на интернет услугите. Едни от най-големите приложения спряха

Срив на интернет услугите. Едни от най-големите приложения спряха
Светът на шахмата е в шок: Гросмайсторът Даниел Народицки почина внезапно - само на 29 г.

Светът на шахмата е в шок: Гросмайсторът Даниел Народицки почина внезапно - само на 29 г.
Тази сутрин
Снимка: „Самоотглеждал се, скитал, бягал“: Кой е 15-годишният, намушкал връстника си в столичен мол?
„Самоотглеждал се, скитал, бягал“: Кой е 15-годишният, намушкал връстника си в столичен мол?
Снимка: Мъжът ми го пренесе на ръце, в болницата не ни съдействаха: Очевидец на трагедията в мола с 15-годишното момче
Мъжът ми го пренесе на ръце, в болницата не ни съдействаха: Очевидец на трагедията в мола с 15-годишното момче
Снимка: „Душата ми изгоря“: Дядото на загиналия Мартин в катастрофа между Златица и Челопеч
„Душата ми изгоря“: Дядото на загиналия Мартин в катастрофа между Златица и Челопеч
Лице в лице
Снимка: Има ли епидемия от детска и младежка агресия?
Има ли епидемия от детска и младежка агресия?
Снимка: Постигнаха ли нещо с протестите си студентите и специализанти по медицина?
Постигнаха ли нещо с протестите си студентите и специализанти по медицина?
Снимка: Румен Петков: Да се обяснява всичко с „БСП – Обединена левица“ е непочтено
Румен Петков: Да се обяснява всичко с „БСП – Обединена левица“ е непочтено
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система