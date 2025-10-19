В неделя времето ще бъде облачно сутринта, но с умерен и на места силен вятър от северозапад облачността ще се разкъса до слънчево време.

Минималните температури ще бъдат в интервала от 7 до 13 градуса, максималните – между 14 и 17 градуса, за София - минимална 6 градуса, а максимална - 12.

По Черноморието сутринта също ще започне с облаци и превалявания, но след обяд ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, максималните температури ще са около 17 градуса - колкото е и температурата на морската вода, а вълнението ще достига до 2 бала.

В планините също сутринта ще е облачно, но следобед облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Вятърът ще е умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7, на 2000 метра – около 1.

