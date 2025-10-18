Есента е сезонът на преход и по отношение на храненето и е нужно повишено внимание, за да не натрупаме килограми.

Съвети за правилното хранене дава диетологът проф. Божидар Попов:

Сега, когато преминахме от горещо към студено време, е нормално апетитът ни да се изостри, а желанието ни за движение навън да намалее.

Отлично за Вашето здраве е, ако успеете да контролирате собствения си метаболизъм.

Измервайте теглото си всяка сутрин, като анализирате хранителния и двигателния си режим от предишния ден.

Опитайте се да намерите време поне за разходка, особено след хранене и да не си лягате поне 2 часа след прием на храна.

Не забравяйте, че алкохолът е с високо съдържание на калории.

