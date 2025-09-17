dalivali.bg
България

Повишават студентските стипендии, докторантите ще взимат 1562 лева на месец

Минималният размер на стипендията при студентите се вдига от 120 на 150 лева

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:48 ч. 17.09.2025 г.

С 27,3 процента се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това, с 15 процента се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Решенията за промяна са взети на днешното правителствено заседание, на което са приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150 процента от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера. 

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието, поясняват от Министерския съвет.

През октомври 2024 г., по-високи стипендии ще получават студентите при провеждане на студентска практика. Това реши правителството тогава, като прие промяна на постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации.

Размерът на стипендията при студентска практика се определя по часова ставка. С приетото решение тя се увеличава от 2,50 лева на час на 4,50 лева на час, което е повишение с 80 процента.

