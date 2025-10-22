МВР разкри голямо количество фалшиви евро и левове.
Левовите банкноти са засечени в търговски обекти, предимно бензиностанции и с номинал 50 лева, и са с много добро качество.
Фалшивите банкноти в евро са на обща стойност над 40 хиляди евро и също са с много добра изработка.
"Първият случай установихме две лица… установената сума у тях беше 10 хил евро. Тоест 50 къса от по 200 евро. Във вчерашния ден задържахме едно лице след сделка с неистински парични знаци еврови банкноти с номинал 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 хил. евро“, каза Любомир Николов, директор на СДВР.
