МВР разкри голямо количество фалшиви евро и левове.



Левовите банкноти са засечени в търговски обекти, предимно бензиностанции и с номинал 50 лева, и са с много добро качество.



Фалшивите банкноти в евро са на обща стойност над 40 хиляди евро и също са с много добра изработка.

"Първият случай установихме две лица… установената сума у тях беше 10 хил евро. Тоест 50 къса от по 200 евро. Във вчерашния ден задържахме едно лице след сделка с неистински парични знаци еврови банкноти с номинал 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 хил. евро“, каза Любомир Николов, директор на СДВР.

