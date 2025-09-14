На Кръстовден традиционно хиляди вярващи прекараха нощта под откритото небе на Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве.

В полунощ започна празничната света литургия, посветена на Въздвижение на честния и животворящ Кръст Господен. В молитвите си духовниците възпоменаха силата на Христовия кръст като символ на спасение и изцеление.

Историята на празника датира от 4 век, когато царица Елена, майката на Константин Велики, издирва кръста, на който бил разпънат Христос. Има предание че частица от този животворящ кръст, се пази в комплекса на Кръстова гора. Вярва се, че именно в нощта срещу Кръстовден молитвите на богомолците се сбъдват.

„Молим се за рожба, казват че тази нощ небето се отваря. Господ слизал, чувал молитвите на хората“, коментира Кремена.

Хората вървят километри пеша, за да дойдат на свещеното място, където според преданието се съхранява частица от животворния Кръст Господен.

„Това място е сакрално за всеки християнин, за всеки българин“, казва Боян Апостолов.

Камелия Рашкова е за втори път тук, търсейки изцеление за своето дете.

„Заради детето на чудо се надявам, идваме с надеждата за здраве, детенцето ми е болно“, споделя тя.

Празникът премина с масово поклонение и молитви за здраве и благодат.

