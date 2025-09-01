Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) за разходване на средства и тяхното отчитане, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

„Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерството на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането ѝ и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото - ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заявява министър Георгиев.

Националното бюро за правна помощ организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети. То е независим държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, посочват от МП.

