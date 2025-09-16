Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище, призова ден след началото на новата учебна година образователният министър Красимир Вълчев.

Той е на обиколка в Сливенска област, където над 6000 деца не посещават градини и училища. 3700 от тях са в чужбина.

Галина Тодорова е преподавател в училището в сливенското село Камен. Официално не е част от екипа за връщане на децата в училище, но ежедневно се среща с родителите.

"Налага се, когато нямаме пряка връзка по телефона, примерно. Ходим, говорим си, медиаторът ги вика социалните", коментира тя.

Механизмът за връщане на децата в клас работи осма година. Основните трудности са при учениците от ромски произход, които не говорят добре български. За тях има допълнителни часове.

"Изключително важно е децата да бъдат обхванати в детски градини, особено тези, в които не се говори български език в семейството, няма образователна среда", коментира Красимир Вълчев, министър на образованието.

Миналата година в училището в Камен четирима ученици са се върнали в клас.

"Има деца, които са в чужбина с родителите си, при тях има проблем", казва Петър Петров, учител по физика.

Целта на държавата е децата не само да се върнат в училище, но и да останат в тях.

