До дни трябва да стане ясно колко точно ще бъде минималната работна заплата през 2026-а година.

Очаква се най-ниското възнаграждение да е в размер на 1 212 лв. бруто или 620 евро.

Минималната заплата служи за база за изчисляване на редица плащания.

Като обезщетението за безработица, пенсии, както и социални помощи за отопление.

Ръстът спрямо настоящата година се очаква да е 12,5%. Как всъщност расте минималната работна заплата?

За последните 5 години тя се е увеличила двойно. Но все още е далеч от другите страни в ЕС в региона. Така, в Румъния тази година минималното заплащане е равно на 1592 лв. В Гърция е 880 евро или 1716 лв.

Срещаме Невена Топалова в неделя на пазара в Димитровград. Продавач е най-голямото тържище у нас и работи на минимална работна заплата.

Снимка: bTV

„Аа, много е трудно, много , просто се лишавме от много неща. Ами от почивки, от дрехи, това е“, казва тя.

Вдигането на минималната работна заплата и за Невена, и за другите продавачи на пазара в Димитровград означава повече пари, но отново недостатъчни, пресмятат те.

Според нея минималната заплата трябва да бъде 2000 лв.

През следващата седмица се очаква Министерството на труда и социалната политика да е готово с окончателната сметка. Но и тази година минималната заплата ще е процент от средната за страната.

„Горе-долу се очертава по тази формула да бъде минималната работна заплата малко над 1200 лева“, каза министърът на труда и социалната политика, Борислав Гуцанов.

Синдикати и работодатели и тази година се разминават в очакванията си към минималното заплащане. През последните месеци те отново не постигнаха съгласие дали и как да се промени формулата, по която се изчислява най-ниското възнаграждение.

„Откакто имаме член 244, вече 3 години ще го приложим с 26-та, минималната работна заплата се е повишила с 430 лева. Това е близо 60%. Само за сравнение преди да имаме член 244 от Кодекса на труда са ни били необходими 12 години, за да се повиши минималната заплата с 430 лева“, заяви Любослав Костов от КНСБ.

„Ръстът на икономиката плюс заплатата е 18%. Срещу ръст на минималната работна заплата 38% и 55% към 2025-а“, каза Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Окончателното определяне на Минималната работна заплата става с постановление на кабинета.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK