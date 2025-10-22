Металдетектори в училищата, но само ако учебните заведения сами поискат допълнителното оборудване.
Пропускателен режим и камери - както в стаите, така и в коридорите. Това са част от мерките за сигурност във Втора английска гимназия в столицата.
"Чрез турникетна система – чекира се – влизаме. В началото и края на всяка учебна смяна и междучасията имаме постоянен поток от ученици – на тези места са дежурните учители за деня, подпомагани от психолога и педагозите. Външни лица не се допускат, те се допускат от охраната само след проверка", коментира Маргарита Игнатова, заместник-директор на Втора английска гимназия "Томас Джеферсън".
"Няма да слагаме на всички училища металодетектори, но това, което разбрах покрай тези два случаи - единият е в столичния мол, другият в столичното училище, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове в училище, в града и учителите съответно всеки ден изземват нож", коментира министърът на образованието Красимир Вълчев.
"Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни", казва министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
И въпреки че във Втора английска гимназия сигнали за опасни предмети в клас досега няма, ръководството на училището обмисля дали да се възползва от новата мярка за повече.
"Ние го коментирахме с директора на училището още вчера, ако преценим, че наистина това ще осигури по-добра безопасност на нашите ученици бихме се възползвали", каза Игнатова.
Според психолози освен контрол, са необходими и повече разговори с децата - както у дома, така и в училище.
"Епидемията се дължи на моделите на децата и какво им се представя какво е нормално и се приема", коментира проф. д-р Маргарита Бакрачева, психолог.
Синдикат "Образование" от своя страна заявяват, че училищата не се нуждаят от нови камери и металдетектори, а от повече дисциплина и отговорност.
