Металдетектори в училищата, но само ако учебните заведения сами поискат допълнителното оборудване

Пропускателен режим и камери - както в стаите, така и в коридорите. Това са част от мерките за сигурност инцидентите в училищата от последните дни

Снимка: bTV

Габриела Керемедчийска Габриела Керемедчийска

Публикувано в  17:00 ч. 22.10.2025 г.

Металдетектори в училищата, но само ако учебните заведения сами поискат допълнителното оборудване.

Пропускателен режим и камери - както в стаите, така и в коридорите. Това са част от мерките за сигурност във Втора английска гимназия в столицата.

"Чрез турникетна система – чекира се – влизаме. В началото и края на всяка учебна смяна и междучасията имаме постоянен поток от ученици – на тези места са дежурните учители за деня, подпомагани от психолога и педагозите. Външни лица не се допускат, те се допускат от охраната само след проверка", коментира Маргарита Игнатова, заместник-директор на Втора английска гимназия "Томас Джеферсън".

"Няма да слагаме на всички училища металодетектори, но това, което разбрах покрай тези два случаи - единият е в столичния мол, другият в столичното училище, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове в училище, в града и учителите съответно всеки ден изземват нож", коментира министърът на образованието Красимир Вълчев. 

Снимка: bTV

"Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни", казва министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

И въпреки че във Втора английска гимназия сигнали за опасни предмети в клас досега няма, ръководството на училището обмисля дали да се възползва от новата мярка за повече.    

"Ние го коментирахме с директора на училището още вчера, ако преценим, че наистина това ще осигури по-добра безопасност на нашите ученици бихме се възползвали", каза Игнатова.

Според психолози освен контрол, са необходими и повече разговори с децата - както у дома, така и в училище. 

"Епидемията се дължи на моделите на децата и какво им се представя какво е нормално и се приема", коментира проф. д-р Маргарита Бакрачева, психолог. 

Синдикат "Образование" от своя страна заявяват, че училищата не се нуждаят от нови камери и металдетектори, а от повече дисциплина  и отговорност. 

