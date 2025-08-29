Медицински хеликоптер транспортира 21-годишен мъж от Гоце Делчев до болница „Света Анна“ (Окръжна болница) в София, съобщиха от МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев.

Пациентът е пострадал с политравма, след като е самокатастрофирал на територията на община Сатовча.

Мъжът е бил докаран първоначално с екип на Спешна помощ – Сатовча в МБАЛ „Иван Скендеров“.

След прием в Отделението по анестезиология и интензивно лечение е извършена първична обработка и стабилизиране на състоянието му, добавиха от лечебното заведение.

Лекарите са организирали своевременно въздушен транспорт, с който пациентът е транспортиран за продължаване на лечението в специализираната столична болница.

