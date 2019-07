Цената на застраховката „Гражданска отговорност“ ще скочи драстично драстично, ако се приеме предложението на Министерство на здравеопазването – НЗОК да си иска парите след умишлени катастрофи.

Това прогнозира в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио бившият директор на болница „Пирогов“ д-р Спас Спасков.

От здравното ведомство обясниха за bTV радио, че въпросната разпоредба за възстановяване на средства на НЗОК действа от 1999 г. Текстовете обаче са практически неприложими заради липсващи координационни механизми.

По тази причина министерството предлага промени в Закона за здравното осигуряване. С тях се предвижда да се въведе законов механизъм, чрез който Националната здравноосигурителна каса да получава легитимна информация за деянията и техните извършители.

По този ред ще може да бъде установена връзката между изплатените средства за лечението на пострадалите, извършителите и деянията. „Последното е особено важно, с оглед претендиране и възстановяването на средствата за лечение, заплатени от НЗОК.“, допълват от ведомството.

По думите на бившия председател на транспортната комисия към НС Настимир Ананиев, официално по данни на ЕС България всяка година губи 2 млрд. лева директни и индиректни разходи, свързани с пътна безопасност.