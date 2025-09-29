Обвиненият за убийството на 62-годишна жена в Пещера е на 48 години, има предишни присъди, но е бил реабилитиран. Ножът, с който е извършено престъплението, е бил укрит.

Това каза главен инспектор Костадин Христев, началник-сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в Областна дирекция на МВР - Пазарджик на брифинг. Той допълни още, че лицето е задържано няколко часа, след като престъплението е извършено, пише БТА.

Сигналът е получен на 27 септември по обяд. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила след нанасяне на удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето.

Мъжът, който е заподозрян за убийството, е задържан впоследствие, направен е оглед и са събрани са доказателства, обясни Паун Савов, прокурор в Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано същия ден мъжът отишъл до дома на жената и изчакал съпругът ѝ да отиде на работа. Тя излязла на двора.

През това време обвиняемият, който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт.

По време на разправията той взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и ѝ нанесъл прободно-порезни рани по тялото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK