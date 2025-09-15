dalivali.bg
София
сега Слънчево 24°
18 Слънчево 24°
19 Слънчево 23°
20 Слънчево 20°
21 Слънчево 19°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Регионалният министър поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч

Регионалният министър поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч
bTV с огромна преднина при старта на новия сезон на „България търси талант“ в неделя

bTV с огромна преднина при старта на новия сезон на „България търси талант“ в неделя

Наталия Киселова за отец Иван: Той е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник

Рейтингът на Макрон намалява за сметка на растящото одобрение за Льокорню

„За да се разцепи по този начин“: Загиналият на „Ботевградско шосе“ е „летял“ с 218 км/ч (СНИМКИ, ВИДЕО)

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не признава за стрелбата

„Това е планирана провокация“: Митрофанова е отхвърлила обвиненията към Русия за дроновете над Полша

Москва: Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“

Жертви и хаос: Украйна удари руски железопътни линии и рафинерия (ВИДЕО)

Киселова увери: България да бъде първата в Европа с ядрен реактор, който е с вода под налягане
България

Мъжът, насочил газов пистолет срещу шофьори на линейки, остава в ареста

Тъй като не е можел да премине, той излязъл от автомобила си и извадил метална тръба, с която започнал да удря линейките

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:07 ч. 15.09.2025 г.

Районният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 51-годишния мъж, заплашил с газов пистолет двама шофьори на линейки, съобщиха от съда.

Инцидентът стана на 12 септември в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в крайморския град.

Нападение над екип на Спешна помощ в Бургас

51-годишният мъж е нападнал двама водачи на линейки, които се придвижвали по-бавно заради извършвани ремонти.

Тъй като не е можел да премине, мъжът излязъл от автомобила си и извадил метална тръба, с която започнал да удря линейките.

Първоначално мъжът е нанесъл удари с тръбен ключ на единия от шофьорите и по линейката, а след това с колата си блъснал и деформирал вратите на двата специализирани автомобила.

Обвиняемият е отправил и закани с убийство към шофьорите, насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет.

Престъпленията са квалифицирани като непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и извършени с изключителна дързост.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Кремъл: НАТО се бие срещу Русия

Кремъл: НАТО се бие срещу Русия
Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев