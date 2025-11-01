Мъжът, нападнал фелдшер в село Краводер, община Криводол, е криминално проявен и осъждан, съобщиха от полицията във Враца. Нападателят бе заловен, а прокуратурата образува досъдебно производство.

Сигнал в полицията е получен на 31 октомври в 18:43 ч. Той е подаден от дежурния фелдшер на Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол.

Той съобщил, че около 18:40 часа в село Краводер са му нанесени два удара в областта на лицето. Фелдшерът е обслужен в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа.

29-годишният нападател, който е от Краводер, е задържан за 24 часа.

"Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента", каза за БТА Цветан Цветков, който е секретар в кметството в Краводер.

По думите му линейката дошла веднъж и не отвела 28-годишния пациент. След второто позвъняване медицински екип отново отишъл в Краводер.

"Тогава братът на пациента е извадил телефон да снима медицинския екип, станала е физическа разправа между него е фелдшера", разказа Цветков.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK