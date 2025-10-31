До напрежение във врачанското село Краводер и пред Спешното отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца се стигна след побой над фелдшер в селото, съобщи местният сайт „Зов нюз“.

На 31 октомври вечерта екип на Спешна помощ се е отзовал на сигнал за мъж с повръщане и разстройство в село Краводер. След извършен преглед и приложени медикаменти, пациентът временно се е стабилизирал. По-късно обаче състоянието му се е влошило и е подаден втори сигнал.

При повторното посещение медиците са преценили, че пациентът трябва да бъде транспортиран до болнично заведение. Когато фелдшерът е отказал да качи роднини на болния в линейката, част от присъстващите са проявили агресия.

Медикът е бил нападнат и жестоко пребит, докато е изпълнявал служебните си задължения.

Малко след инцидента пред лечебното заведение са се събрали роднини на нападателите. На място са изпратени полицейски екипи, които не со позволили да се стигне до сблъсъци.

По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на май тази година персоналът на Спешното отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ поиска жива охрана, която гарантира тяхната сигурност.

„Вече не можем да си спомним колко пъти е разбивана вратата на отделението, колко пъти сме заплашвани. Колеги се страхуват дори да излязат на улицата след дежурство“, написаха тогава медиците.

