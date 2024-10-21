Мъж е стрелял с пистолет в центъра на Плевен. Това съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 18 октомври на площад „Възраждане“.

Установено е, че след отправена забележка от двама 25-годишни мъже към непознат, той е произвел няколко изстрела с газ-сигнален пистолет.

Стрелецът е побягнал, но мъжете са го последвали и са го задържали в близост до кръстовището на улица „Янко Сакъзов“ и улица „Дойран“.

Установена е самоличността му - 26-годишен мъж. Пистолетът не е регистриран и е иззет. За случая е уведомен прокурор и се води разследване.

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