Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от катедрален храм „Света Неделя“, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 септември 2025 г. за времето от 19,40 ч. до 20,54 ч. от катедрален храм „Света Неделя“ в гр. София обвиняемият С.М. чрез разрушаване на преграда и чрез използване на техническо средство е откраднал около 800 лева.

Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като С.М. е осъждан за идентично деяние на ефективно „лишаване от свобода“.

По случая е образувано досъдебно производство, a С.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 29 септември 2025 г., наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

