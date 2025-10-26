Мъж простреля с ловна пушка свой съсед в частен имот в ямболското село Тенево.
Сигналът е подаден около 7 часа сутринта от 56-годишният стрелец, който сам се обадил на тел. 112.
Към мястото незабавно са насочени полицейски служители. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието е иззето.
Простреляният е починал на място. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.
От полицията уточниха, че стрелецът е употребил алкохол. Убитият е на 55 години.
