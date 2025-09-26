dalivali.bg
София
Мъж и жена задигнаха козметика и парфюми за над 11 хил. лв. от магазин в мол

Жената е бивша служителка в търговския обект

Редакторски екип

Публикувано в  14:12 ч. 26.09.2025 г.

Мъж и жена са задържани за кражбата на пари, парфюми и козметика от магазин в столичен мол. Прокуратурата им е повдигнала обвинение.

Престъплението е станало на 22 септември. Двамата обвиняеми са задигнали 5633,60 лева, 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Всичко е на обща стойност 16 690,60 лв.

За това деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода” от 1 до 10 години. Събраните до момента доказателства сочат, че жената е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.

Продадена за 4000 долара и претопена: Кражбата на фараонска гривна предизвика разгорещени разисквания в Египет

Те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

