Лек автомобил е ударил пресичащи на пешеходна пътека 40-годшен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.
Според информацията инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I - Покръстител".
Шофьорката на колата, на 44 години, е изпробвана с дрегер, резултатът е отрицателен.
На място са полицейски служители.
