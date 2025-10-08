79-годишна видинчанка помете жена на пешеходна пътека, съобщават от полицията. На 7 октомври в 11.42 часа на тел.112 постъпил сигнал за ПТП на кръговото кръстовище на бул. „Панония“ и ул. „Широка“ в областния град.
79-годишна видинчанка, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и блъснала пресичащата 27-годишна пешеходка.
Пострадалата била транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник.
Тестът с дрегер на водача на автомобила не е отчел наличие на алкохол.
Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
