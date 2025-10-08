Днес ще има нова организация на движението по АМ "Тракия".
Движението по магистралата ще спира четири пъти ден в района на Ихтиман. До четвъртък - между 12.00 и 18.00 часа, на всеки два часа движението ще бъде спирано за около 45 минути.
От АПИ уточняват, че от и към Пловдив могат да се използват и алтернативни маршрути – Подбалканския път между София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK