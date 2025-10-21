Мъж на 42 години е с открита контузия на главата след сбиване с участието на много хора в Стралджа, съобщиха от полицията в Ямбол. За нанесената му телесна повреда е задържан 26-годишен местен жител.
Инцидентът е станал снощи, когато полицейски екипи са реагирали на сигнал за възникнало сбиване.
Пострадалият е бил транспортиран от медицински екип. По първоначални данни той е бил ударен в областта на главата с твърд предмет.
Установени са участниците в инцидента. Спрямо задържания причинител на телесната повреда е образувано досъдебно производство.
Той е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа, посочиха още от полицията в Ямбол.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK