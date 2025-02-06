Мащабна полицейска операция е преведена вчера в Радомир. Служители от местното районно управление и колегите им от сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР – Перник претърсили 4 адреса във връзка с започнати две досъдебни производства, образувани преди около месец за кражби от домове.

При претърсванията на домовете са иззети множество електрически инструменти, офицерска сабя, бензинови триони и домашно имущество.

Задържани за до 24 ч. с полицейски мерки са шестима души на възраст от 19 до 63 години. Двама от тях са криминално проявени и осъждани, познати с кражби и грабежи.

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Трима са разпитани пред съдия и са събрани още веществени доказателства, имащи отношение към престъпните посегателства.

Снимка: ОДМВР-Перник

Снимка: ОДМВР-Перник

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