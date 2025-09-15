dalivali.bg
София
сега Облачно 23°
13 Облачно 24°
14 Разкъсана облачност 25°
15 Незначителна облачност 25°
16 Незначителна облачност 25°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Мащабен ремонт промени до неузнаваемост училище в Хасково

То разполага и със собствена фотоволтаична централа за ток

Мария Георгиева

Публикувано в  12:26 ч. 15.09.2025 г.

Мащабен ремонт за близо 2,5 милиона лева промени до неузнаваемост училище в Хасково, в което основно учат деца от малцинствата.

Снимка: bTV

Райна Николаева и Дамла Асенова са в 6. клас и днес влизат в напълно обновеното си училище в преследване на своята мечта

В Основно училище Никола Вапцаров в Хасково учат 240 деца, като за почти всички българският не е майчин език.

Училището е основно ремонтирано с пари по националния план за възстановяване. Освен напълно обновени класни стаи и саниране, то разполага и със собствена фотоволтаична централа за ток. Според родителите новата среда  ще  направи децата по-отговорни и по- успешни в клас.

Месеци в очакване на ремонт: След като покривът на гимназията по приложни изкуства изгоря

Сега предстои училището да има и нов физкултурен салон, чието строителство вече започна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на Ботевградско шосе: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на Ботевградско шосе: Един е загинал, колата е разполовена на две

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой

Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой
Желязков след руските дронове в Румъния: Следим обстановката, взели сме всички мерки

Желязков след руските дронове в Румъния: Следим обстановката, взели сме всички мерки
Кола се завъртя и блъсна други две на "Хемус": 4-годишно дете пострада

Кола се завъртя и блъсна други две на "Хемус": 4-годишно дете пострада
Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня григорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев