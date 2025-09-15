Мащабен ремонт промени до неузнаваемост училище в Хасково

Мащабен ремонт за близо 2,5 милиона лева промени до неузнаваемост училище в Хасково, в което основно учат деца от малцинствата.
Райна Николаева и Дамла Асенова са в 6. клас и днес влизат в напълно обновеното си училище в преследване на своята мечта
В Основно училище Никола Вапцаров в Хасково учат 240 деца, като за почти всички българският не е майчин език.
Училището е основно ремонтирано с пари по националния план за възстановяване. Освен напълно обновени класни стаи и саниране, то разполага и със собствена фотоволтаична централа за ток. Според родителите новата среда ще направи децата по-отговорни и по- успешни в клас.
Сега предстои училището да има и нов физкултурен салон, чието строителство вече започна.
