Положителни са пробите за наркотици на двамата машинисти от товарния влак, който вчера прегази железничар на гара Мездра.

Товарният влак се е движел в посока София.

bTV научи, че по разписание той не трябва да спира на гара Мездра, но намалил и от него се опитал да слезе 49-годишният мъж, когато се подхлъзва и се озовава под коловозите на композицията.

Починал е в линейката. Според официалната информация от полицията, той е бил част от персонала на влака.

Има обаче и данни, че е работил и като ревизор-вагони и е трябвало да бъде на работа на гарата във фаталния ден.

Машинистите са тествани за алкохол и наркотици.

Единият е с положителен резултат на канабис и метаамфетамин, другият - на метаамфетмин.

Очакват се резултатите от кръвните им проби и от урината.

„Това от вас го чувам, нямам представа дали е вярно. Вие сте сигурен в информацията, така ли? Не знам какво да кажа, това вече е престъпление. Това е равносилно на карането пиян или под наркотична зависимост по българските пътища. Контролът трябва да се засилва както в двете държавни компании, така и в частните превозвачи. Тук става въпрос за частна компания“, заяви Гроздан Караджов, министър на транспорта.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK