"Малкият ми брат е в неизвестност! Семейството ми и аз го търсим", пишат разтревожени близки на мъж от Ислания, изчезнал преди повече от 2 седмици в София.

Ето и целия призив:

"Молим за помощ всички, които са в София или познават някой, който може да го е виждал. Търсим

Ólafur Austmann Þorbjörnsson (Олафур Аустман Торбьорнсон), който не е бил виждан или чуван от следобеда на понеделник, 18 август.

Последно е забелязан на бензиностанция OMV, на адрес:

ж.к. Младост 1, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 55, 1756 София, България.

Той е около 184 см висок, със слабо телосложение и тъмна коса. Бил е облечен с дънки и черна тениска по време на изчезването си. Бил е болен и е получавал ежедневни гърчове.

Бил е без обувки, без телефон и без документи за самоличност, когато е бил видян за последно.

Затова семейството ми и аз молим, ако някой има информация за него или го е виждал, да се свърже с нас.

Полицията в Исландия и България работи по случая, но досега няма нова информация. Молим обществеността за помощ — ако сте в България или познавате някой там, молим да обърнете внимание и ако сте го виждали или сте говорили с него по телефона след 18 август, моля, свържете се със семейството ни или с полицията.

Може да ми пишете лично във Facebook -Ingibjörg Austmann или на имейл: [email protected],

както и да се обадите на 112.

