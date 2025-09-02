По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж, изчезнал в началото на август от жилището си в жк "Овча купел", съобщиха от МВР.

По информация на близките Станислав Василев Юмерски е тръгнал с личния си автомобил, който на 20 август е бил засечен от тол камера на АМ "Тракия" в района на пътен възел Памукчии с посока на движение към Бургас.

Станислав Юмерски е висок към 180 см, с нормално телосложение, кафяви очи, прошарена коса, няма данни за облеклото му.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112, 02 9821760, 02 0921755 или в най-близкото поделение на МВР.

