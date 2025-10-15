Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, изиска незабавен доклад от директора на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ във връзка със случай с майка и бебе, получили увреждания на очите след работа на UV лампа в болнична стая, съобщиха от здравното министерство.

Министърът разпореди спешна проверка на място от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.

Доц. Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация.

Той подчерта, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.

