В Гурково се проведе традиционното „Био рали“ – атрактивно състезание с изрисувани каруци, теглени от магарета.
Официалният старт бе даден от президента на надпреварата, който пристигна с церемониален файтон, съпроводен от дефилиращите състезатели.
Идеята за събитието датира от 1971 г., когато гурковски студенти в София поставят началото на уникалната традиция.
Дългоухите участници се състезаваха в скоростна отсечка, бързо впрягане и разпрягане, дърпане на каручки за сила и издръжливост, „гола кушия“ и конкурс за най-добре украсена каруца.
