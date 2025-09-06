Идеята за събитието датира от 1971 г.

Магарешка мощ и шарени каруци „превзеха“ Гурково на традиционно „Био рали“ (СНИМКИ)

В Гурково се проведе традиционното „Био рали“ – атрактивно състезание с изрисувани каруци, теглени от магарета.

Официалният старт бе даден от президента на надпреварата, който пристигна с церемониален файтон, съпроводен от дефилиращите състезатели.

Снимка: bTV

Идеята за събитието датира от 1971 г., когато гурковски студенти в София поставят началото на уникалната традиция.

Дългоухите участници се състезаваха в скоростна отсечка, бързо впрягане и разпрягане, дърпане на каручки за сила и издръжливост, „гола кушия“ и конкурс за най-добре украсена каруца.

