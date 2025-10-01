Мач за историята. Не само за българската общественост. Не само за българския спорт. Не само за лицето на България пред света. Мач за историята и за един от най-атрактивните отбори, които можем да гледаме този сезон в баскетболна Европа – Апоел Тел Авив.

Във вторник вечер, пред 8000 зрители в Арена 8888 в София, Апоел Тел Авив разби на пух и прах славния тим на Барселона със 103:87. Срещата е дебютна за израелския отбор в Евролигата, след като Апоел заслужи своето участие в турнира, спечелвайки трофея в Еврокъп през изминалия сезон.

„Искам да изразя своята признателност и благодарност за подкрепата, която ние срещнахме от българските власти в името на това, отборът на Апоел Тел Авив да се премести в България и да играе домакинските си мачове от Евролигата тук“, сподели специално за bTV посланикът на Израел у нас - н. пр. Йоси Леви Сфари, който изгледа двубоя от първата – до последната минута.

Преди първия съдийски сигнал, посланикът на Израел в България н. пр. Йоси Леви Сфари успя да се срещне и да пожелае успех на треньорското ръководство на Апоел, начело със селекционера Димитрис Итудис.

През изминалия сезон, Апоел Тел Авив отново игра в България, но не в София, а в Самоков. Именно от Самоков потегли голямата мечта на клуба, на феновете и на всички играчи, че година по-късно, селекцията на Димитрис Итудис вече ще бъде сред най-големите в Европа.

А България направи наистина всичко, за да убеди всеки един от екипа на Апоел, а и всеки един, който обича спорта и баскетбола в Израел, че бихме могли да бъдем място, на което тимът да се почувства като у дома си. Факт, който не убягва от погледа и на посланика на Израел у нас.

"Дълбокото приятелство между народите на България и Израел продължава да расте и именно това доверие накара Апоел Тел Авив отново да избере България за мачовете си на европейската сцена", допълни още н. пр. Йоси Леви Сфари.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев, който изигра решаваща роля за това Апоел да избере България и София за свой дом, извън дома, уважи дебюта на израелския тим в най-комерсиалната и най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол.

В Арена 8888 победата на Апоел над Барселона изгледаха още Гроздан Караджов – министър на транспорта, Мирослав Боршош – министър на туризма.

А следващата седмица в Арена 8888 се задава нещо изключително: израелското дерби в Евролигата между Апоел Тел Авив и Макаби Тел Авив. Там, шоуто е гарантирано.