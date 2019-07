"Аз наричам тези промени промените „Панов“ и тя изкуствено инкорпорира председателя на ВКС в този казус", коментира в ефира на bTV радио председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Той се обяви против идеите на правосъдния министър Данаил Кирилов за промени на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се въвежда механизъм за разследване на "тримата големи".

Панов обясни, че проблемът е кой би разследвал ефективно главния прокурор при положение, че само прокуратурата разполага с функция за привличане към отговорност на лица, извършили престъпления. Очевидно е дадено задание и то трябва да бъде изпълнено, независимо какво е мнението на европейски институции, допълни Панов.

Днес правосъдният министър Данаил Кирилов отиде да види как се случва случайното разпределение на дела. Не останах с впечатлението ,че е дошъл да търси истината, останах с впечатление, че много рядко влиза в съд, но за сметка на това разполага с много сериозни данни колко струва разпределението на едно дело, коментира Лозан Панов. Той подчерта, че многократно е показвано как действа системата. По повод съмненията на Кирилов, че случайното разпределение на дела се манипулира, председателят на ВКС каза: Ако не представи такива данни, считам, че съвсем съзнателно се опитва да дискредитира върховната съдебна инстанция.

В ефира на bTV радио Лозан Панов заяви, че срещу него има политически атаки, включително и действията на правосъдния министър днес. Той отрече да се е политизирал и допълни, че няма как да стои със скръстени ръце, когато бива атакуван.

Преди време съпругата му Елисавета Панова каза, че ще съдят България в Страсбург заради глобата от 1000 лв., която бе наложена за неподадена декларация пред Сметната палата. Панов обясни, че е подал декларацията пред Инспектората към ВСС, както изисква законът. И ще заведат дело срещу страната ни в Страсбург "като всеки български гражданин, който не е доволен от български съд".

В едно от последните си интервюта правосъдният министър каза: "Представете си, че ако хипотетично утре предложа за кандидат за главен прокурор г-н Лозан Панов. Дали този режим (за разследване на главен прокурор - б.р.) няма да стане най-законосъобразния, най-европейския?". По този повод Лозан Панов беше категоричен, че не знае защо го изпращат в политиката, в Конституционния съд или прокуратурата.

И допълни: "При тези правомощията, с тези функции и ангел да слезе от небето при липсата на други механизми, които да спрат възможност за злоупотреба, и той би го направил. Хората не са ангели, те са човешки същества, но с тези правомощия и структура смятам, че всеки би бил в положение, в което ще злоупотреби с тях. Ето защо смятам, че трябва да се промени това законово положение и пътят е чрез промени, които засягат главния прокурор".