Локомотив блъсна моторен влекач на гарата в Каспичан. Двама мъже са пострадали.

Инцидентът е станал около 19:30 часа в понеделник. Машинистът – 53-годишен мъж от Търговище, и помощник-машинистът - 55-годишен мъж от село Белокопитово, извършвали маневра за прикачване, когато ударили влекача.

В него са били 55-годишен мъж от Долни чифлик и 48-годишен мъж от село Трънак. Те са откарани в болница.

Единият е с фрактура на ребрата, без опасност за живота. Другият е прегледан и освободен за домашно лечение.

Причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство.