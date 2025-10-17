Почти две десетилетия Effie® България е символ на успех и високо професионално признание, отличавайки най-значимите постижения в маркетинга - кампаниите и идеите, които постигат резултати. С над 50 години история, наградите Effie® продължават да задават глобалния стандарт за ефективност в комуникациите, като мотивират професионалистите да съчетаят стратегия, креативност и измерими резултати, за да постигнат истински бизнес успех.
Участието в журито на Effie България 2025 е високо признание и символ на престиж, като по цял свят конкурсът привлича експерти с десетилетия опит и значими постижения, за да гарантира задълбочена и прецизна оценка на кандидатурите. В България част от журито са водещи професионалисти от комуникационни агенции, медии, агенции за пазарни проучвания и независими експерти. И тази година към тях се присъединяват изтъкнати представители на компании-рекламодатели и на медийни групи, които определят тенденциите на пазара:
Анелия Мирчева – Senior Client Marketing Manager, Visa Europe
Велимира Петрова – Директор „Продажби“, bTV Media Group
Зорница Тодорова – Mениджър за България, New Age Media / Cinema City Bulgaria
Ирина Михайлова – Директор „Франчайз Операции“, Кока-Кола България
Нели Ангелова – Директор Маркетинг на Нестле за България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова
Райна Радкова – Директор „Бранд и комуникации“, Алианц България
Силвия Костова – Управляващ „Корпоративни комуникации и корпоративна идентичност“, Пощенска банка.
Подробности за всички членове на журито на Effie България 2025 са достъпни на официалния сайт на конкурса.
Оценяването най-ефективните маркетингови комуникации в България за 2025 година ще се състои в два кръга – през октомври и ноември. Победителите ще бъдат обявени на официалната гала церемония на 3 декември 2025 г. – събитие, което ще отличи кампаниите, доказали своята ефективност и принос към комуникационната индустрия.
Наградите Effie® са златният стандарт за оценка на маркетинговата ефективност. Те отличават кампаниите и инициативите, които постигат резултати и показват как съчетаването на стратегия, креативност, медийно планиране и изпълнение може да доведе до изключителни постижения и реален бизнес успех. Конкурсът обхваща всички комуникационни канали на българския пазар и продължава да бъде еталон за ефективност, като отличава най-значимите и успешни маркетингови практики.
Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, както и Visa – златен спонсор.
Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.
За повече информация посетете effiebulgaria.org.
