Лекар на 2025 година стана проф. Николай Габровски. На тържествена церемония в Националния исторически музей тази вечер зам.-изпълнителният директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и началник на Клиниката по неврохирургия беше награден с най-престижната награда на Български лекарски съюз.

Призът му беше връчен от вицепрезидентът Илияна Йотова. Член-кореспондент на Българската академия на науките проф. д-р Николай Габровски е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина.

Има над 25 години опит в областта на мозъчните и гръбначните операции, автор е на десетки научни публикации у нас и в чужбина.

Под негово ръководство Клиниката по неврохирургия в „Н.И. Пирогов“ се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от Европа.

Проф. Габровски е известен с умерените си обществени позиции и с усилията си да модернизира българската здравна система.

Той често подчертава значението на медицинската етика, образованието и инвестициите в младите лекари като ключ към по-добро здравеопазване.

Останалите отличени

Наградата за лекарска всеотдайност „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Димитър Бакалов, работещ в спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ бяха наградени доц. Евлоги Маринов (патология) от районната лекарска колегия в Плевен, проф. Темелко Темелков, (хирургия) от колегията във Варна, проф. Мая Кръстева –Вилмош (неонатология) от колегията в Пловдив и д-р Павлин Павлов (неврология) от колегията в Силистра.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха отличени д-р Наташа Пачовска от колегията в Плевен, проф. Милена Станева от столичната колегия, д-р Евелина Димова-Георгиева от колегията в Русе, д-р Лорис Мануелян от колегията в Бургас и д-р Стоян Борисов от столичната колегия.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ награди получиха проф. Николай Цонев от колегията във Варна, доц. Надя Магунска от столичната колегия и проф. Славчо Томов от колегията в Плевен.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ отличени бяха д-р Димо Димов - специализант в Перник, д-р Йоана Лесичкова от Велико Търново, д-р Ивайло Боев от Плевен, д-р Димитър Хаджиев от Пловдив, д-р Надица Шумка от София, д-р Божидар Василев от Стара Загора, д-р Метин Адилов от Варна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase