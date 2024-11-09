Лек автомобил се е запалил в движение и е изгорял на магистрала „Струма“ срещу Горна Диканя, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал около 14:20 ч. при 40-и километър в платното за Дупница и Благоевград.

Няма данни за пострадали, но автомобилът е изгорял напълно до пристигането на пожарна.

Големият стълб дим се е виждал още при спускането след с. Старо село.

Десетки леки коли са започнали да обръщат и да се връщат, карайки срещу потока от автомобили, идващ от София.

Трафикът в посока Дупница е възстановен отново към 15 часа.

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