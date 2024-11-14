Куриер блъсна 60-годишна пешеходка в Русе. За инцидента съобщиха от полицията.
След преглед в болница е установено, че пострадалата е с фрактура, сътресение на мозъка и е настанена за лечение.
След преглед на видеозаписи униформените са изяснили другият участник в катастрофата е автомобил на куриерска фирма, който при движение на заден ход от междублоковото пространство е блъснал жената.
Впоследствие автомобилът и водачът му - мъж на 27 години, са установени. Произшествието е документирано и се изяснява в хода на разследването.
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