Продължава кризата с боклука в двата столични района „Люлин“ и „Красно село“. Вчера в ефира ни кметът на София Васил Терзиев обеща, че ситуацията със сметоизвозването ще бъде нормализирана.

В 25-ия ден от временната организация Столична община продължава да обслужва двата района чрез общинското дружество „Софекострой“ и Столичното предприятие за третиране на отпадъци.



В „Люлин“ през вчерашния ден са почистени микрорайоните първи, седми, осми и десети. В район „Красно село“ са почистени части от квартал Хиподрума.



От Столичния инспекторат продължават да ръководят процеса, като активно разчитат на сигнали за по-критични точки.

Пред bTV кметът на София Васил Терзиев обяви вчера, че общината има очаквания от 30 октомври в „Люлин“ събирането на боклука да е по обичайния си график – този от преди кризата – по 2 пъти на ден.

По думите му повече са и общинските екипи, които събират боклука в „Красно село“. Там на места обаче все още има препълнени кофи.

„Вече стигнахме това, което искахме преди десетина дни – забавихме се малко, но вече нещата са под контрол за „Люлин“ и „Красно село“. В момента те се почистват от две общински структури, занапред планът е „Софекострой“ да почиства и двата района“, обясни столичният кмет.

Междувременно жителите на двата засегнати района обявиха, че ще излязат на протест срещу кризата. Според тях проблемът се задълбочава.

Как се стигна до кризата с боклука?

Договорът с фирмата, която изпълняваше сметосъбирането за районите „Люлин“ и „Красно село“, е изтекъл, а нова обществена поръчка е провалена.

При новата поръчка се явил само един кандидат, който поискал значително по-висока цена от обявената прогноза – над два пъти повече – ръст от 144 лв. на тон на 420 лв. на тон.

Заради изключително високата цена Столична община отказа да подпише договора при тези условия.

Така от 5 октомври започна кризисна организация за сметоизвозване в двата района чрез общински структури. Съседни общини помогнаха с камиони, а доброволци се включваха през почивните дни.

От общината обявиха, че основният проблем недостига на работна ръка, въпреки наличието на техника.

В районите „Люлин“ и „Красно село“ живеят около 300 000 души.

